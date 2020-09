La no aplicación la Ley 26160, hace que causas territoriales mapuche avancen

Estamos con muchas cosas, por supuesto que siempre estamos cuidándonos con esto de la pandemia porque es algo que todavía esta vigente no, no sabemos hasta cuando siempre con ese recaudo igual de todas maneras con varias cosas que tenemos ahí en la comunidad, siempre estamos atentos a nuestro problema territorial aun no tenemos novedades de que es lo que va a suceder con eso, de hecho tenemos una sensación amarga en ese sentido, porque sabemos que no va a pasar nada este año porque el gobernador no ha dado ninguna seña, ni una preocupación con respecto a la aplicación de la ley 26160 en la provincia, dijo Florentino Nahuel, werquen de la comunidad. Por lo tanto, hay muchas comunidades entre ellas la de Paichil Antriao estamos preocupados por esta situación, porque mientras el gobernador esta pensando cuando va aplicar la ley de relevamiento territorial, por otro lado, las causas judiciales siguen avanzando sin cesar, inclusive con sentencia firme de pedido de desalojo en dos causas de la comunidad, entonces estamos ahí lidiando con esa situación que por supuesto no es nada agradable y estamos preocupados justamente por eso de ver como de alguna manera vamos a salir a denunciar y reclamar y bueno visibilizar esta situación. Mira a la altura que estamos es increíble, el gobernador Gutiérrez lleva 5 años gobernando y en estos 5 años no se ha avanzado un paso con el tema del relevamiento y eso es lo que, de alguna manera, harta un poco la situación, cansa esta situación y bueno estamos viendo como continuamos con toda esta situación, como seguimos. No obstante, ha eso nosotros seguimos firmes en el territorio en el sentido de que no vamos a permitir más avances de ningún tipo, mientras el gobernador se decide cuando aplica la ley 26160, las causas avanzan, cuando hablamos que las causas avanzan significa que la justicia esta moviendo los papeles como nunca y esta notificando a la comunidad, incluso hay situación de sentencia firme en algunas causas eso significa que hay una intencionalidad por parte de la justicia, hace tiempito atrás salió una sentencia de unos privados empresarios sobre un lugar que es muy conocido en Villa la Angostura como es Puerto Elma, un lugar que esta sobre la costa del Lago Nahuel Huapi, cuando hablamos de Elma es hablar de la historia de Villa la Angostura porque Elma es nacida y criada en ese espacio como otras familias mapuche de Paichil Antriao y todo el mundo ha pasado por ese lugar, todo el mundo conoce a Elma como referencia de ese lugar y hay una intención de parte de empresarios que son dueños de la hostería la posada y ellos pretenden a través de la justicia arrebatar ese sector ese espacio del territorio de los Paichil Antriao…

De la siguiente forma, Florentino Nahuel, werquen de la comunidad Paichil Antriao, Villa la Angostura, en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, expresaba lo siguiente…