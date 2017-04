Nación pidió proyectos para evitar inundaciones; la Provincia dio a entender que no los tiene

El cruce de acusaciones entre el Gobierno de Tucumán y el Gobierno nacional, que se originó por la falta de obras para prevenir inundaciones en el sur de la provincia, sumó un capítulo más luego de que el coordinador de la Nación en La Madrid, Alfredo Flores, aseguró que el gobernador tucumano, Juan Manzur, dio a entender que no hay proyectos de parte de la administración local para presentar en lo inmediato. “La respuesta del lunes pasado del señor Gobernador al señor Presidente –Mauricio Macri- sobre si existen proyectos para comenzar a trabajar para prevenir las inundaciones, lo muestra: “estamos trabajando”, le dijo. –A raíz de eso- puedo entender que los proyectos no están y sea eso lo que demore el anuncio. No es que no se vayan a hacer cosas. El Estado nacional está presente en la zona y está trabajando”, aseguró Flores.