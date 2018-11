La municipalidad de Concepción del Uruguay buscará urbanizar asentamientos

EX CIRCUITO MENA

EX CIRCUITO MENA ENTRE RIOS

El Secretario de Gobierno doctor Ricardo Vales, dijo que la Municipalidad de Concepción del Uruguay está trabajando en la urbanización de barrios carenciados de la ciudad. “La idea es tratar de urbanizar de la mejor manera posible los barrios” destacó tras comentar que la gente de Catastro está trabajando hace una semana en eso.

“El ex Circuito Mena, por ejemplo, es un asentamiento, por lo que no tiene divisiones en manzanas y tiene carencias de servicios esenciales. Ahí la gente está muy hacinada. La municipalidad tratará de lograr manzanas, abrir calles y acercarles los servicios esenciales”. Finalmente, Vales destacó que “Estas prácticas no son sencillas, tiene que estar la cooperación entre Municipalidad, Provincia y Nación”.