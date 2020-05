En diálogo con La Radio Pública, el economista e investigador Ricardo Aronskind dijo que “es sorprendente la actitud oposicionista, que no tiene límites. Lo que más me sorprende del afán opositor es que choca con el pensamiento científico“. En materia económica Aronskind destacó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que llega “a 15 millones de personas y que hace tres semanas no existía”.

