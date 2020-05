La ministra de Salud recordó cuáles son los cuidados para salir a la calle

Sonia Velázquez, ministra de Salud de Entre Ríos, recordó cuáles son los cuidados a tener presente para salir del domicilio, en el marco de la habilitación de las salidas de esparcimiento. En este sentido, mencionó que las salidas deben ser individuales, exceptuando quienes necesiten compañía, no estarán habilitados los parques y juegos para niños, como tampoco se habilitó los espacios públicos donde existen aparatos para realizar actividad física. Las salidas deben ser a no más de 500 metros del domicilio, con un ahora de duración, en horarios diurnos y antes de las 20. Solicitó, a la población, una mayor responsabilidad individual y cumplir con el decreto elaborado por los integrantes del COES. Mencionó que en la provincia hay 28 casos de personas con COVID 19 y el territorio continúa en la fase de contención.

La ministra solicitó a los adultos mayores no salir cuando las temperaturas son bajas, mientras que los adultos mayores que están institucionalizados no deben salir. También mencionó que quienes sientan algún dolor de garganta o padezcan alguna infección no deben salir del domicilio.