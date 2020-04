La ministra de Educación se reunirá virtualmente con comisión de diputados

La diputada del Frente de Todos Soledad Martínez dijo que era necesario convocar a una reunión de la comisión de Educación, que se realizó el jueves 23 de manera virtual por la coyuntura de la pandemia. Detalló que en el orden del día el único tema era un proyecto del Ejecutivo sobre alimentación saludable, “pero no es el momento”, dijo y junto a otras diputadas del bloque propusieron invitar a la ministra. “Queremos que nos cuente cómo se está trabajando y transmitirle algunas inquietudes”, por ejemplo cómo se asignan los módulos alimentarios y la conectividad, ya que no todos los estudiantes tienen acceso a los contenidos.

Por otra parte, Martínez se refirió al documento que el Frente Grande presentó al gobernador Gutiérrez, donde le solicitan que se siente a discutir con todas las fuerzas políticas de la provincia. “Es un momento para acompañar, pero no se pude acompañar si no se conocen las decisiones y no se tiene información”, expresó la diputada y agregó que “hay un problema de comunicación de la crisis en la provincia y en Zapala”.