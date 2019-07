“La mayor deuda de Macri es no haberle puesto fin al kirchnerismo”

Margarita Stolbizer visitó los estudios de Radio Nacional para presentar su libro “Ella Miente” donde amplia su denuncia a Cristina Fernández con nuevas pruebas.

La ex diputada nacional afirmó que no tiene “un problema personal con los Kirchner, sino con los gobiernos corruptos” y descartó que las acusaciones por lavado de dinero contra Florencia Kirchner respondan a una “persecución judicial”. Sobre este tema, Stolbizer recalcó que la hija de la ex presidenta fue miembro del directorio de Hotesur y Los Sauces, en donde “tomó decisiones y sacó dividendos”. La líder del GEN dijo que no es candidata y confirmó su apoyo a la coalición liderada por Roberto Lavagna.

Stolbizer lamentó que las complicaciones en el armado del espacio, reclamó mayor diversidad y consideró que “quedó demasiado peronista la lista” de Consenso Federal.