El argumento nos traslada a un pueblo, el día antes de la boda de Acacia con Faustino, matrimonio que no se llevará a cabo tras el asesinato del novio. Raimunda, madre de Acacia, mostrará interés por descubrir la verdad y no caer en la respuesta fácil de acusar a Norberto, antiguo interesado en el amor de su hija. La búsqueda de la verdad llevará a la ruina al personaje y a la familia al modo de Edipo rey, de Sófocles. Todo ello como fruto de la doble moral de los personajes, representada esencialmente por el marido, Esteban. Los personajes configuran una doble perspectiva que, como defiende el autor, se debate entre el bien y el mal. Raimunda, la madre, en su interés por la opinión pública no dudará en apartar a Acacia como solución, llevando a cabo una injusticia por su interés y convirtiéndose en una madre ausente, como argumentará Acacia.

La malquerida, de Jacinto Benavente fue estrenada el 12 de diciembre de 1913 en el Teatro de la Princesa de Madrid, y esta semana Las dos carátulas la presenta con la participación especial de Gladys Romero Marcial.