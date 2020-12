“La magia del mate no se pierde”

Matías Brizzio es creador de dos personajes: Roberto Hornero y Juan Tereré, además es escritor e ilustrador argentino, radicado en Paraguay. El proyecto de los cuentos de “Roberto Hornero domando al mate” comenzó a partir de una idea familiar: “La idea fue fusionar dibujos y cuentos e ilustraciones para poder ayudar a que mis hijas conozcan su cultura”, así nació Juan Tereré, defensor de la cultura paraguaya.

“Siempre tuve una cuenta pendiente con mi país y mi cultura (…) hasta que salió este personaje, Roberto Hornero, donde me puedo sentir identificado, transmitir con la misma intensidad, la misma pasión lo que es la cultura argentina. De ahí sale este cuento, “Roberto Hornero: domando al mate”, que es el primero de los cuentos que estamos creando, con un poema de estilo gauchesco intentamos compartir un poco la vivencia o la crisis que estamos viviendo de no poder compartir el mate, no poder tomar de la manera que lo hacíamos antes, todos de la misma bombilla, del mismo mate”

