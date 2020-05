La lucha de los mineros responsabiliza al Estado y a Cormine de su situación

Los trabajadores mineros de Andacollo pidieron en la propia legislatura que los diputados del FIT y otros legisladores de distintos bloques, los acompañen en la lucha y en las instancias de dialogo de mediación con el ejecutivo provincial y también en pronunciarse en favor de el triunfo de los trabajadores mineros. Siempre entendimos que tener esta sociedad activa es que no se puede perder porque las luchas van y vienen, las crisis van y vienen y el costo de las crisis siempre las terminan descargando sobre las espaldas de los trabajadores y para nosotros es una tarea de primer orden de ser parte, acompañar, no dejar nunca ninguna lucha, sola, abandonada, sino que siempre tenemos que estar presentes. Esta lucha que están haciendo los mineros la verdad que ha trascendido todo lo imaginable porque en el medio de un contexto de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, donde supuestamente no nos podíamos mover bueno los mineros mostraron que donde hay una necesidad que supera cualquiera de esas cuestiones no les queda otro camino que movilizarse y la verdad que conocer a estos compañeros, conocer su historia reflejado en lo que significa para el Neuquén particularmente todo lo que es la zona norte, es conmovedor ver sus convicciones su resistencia puesta en todo lo que vienen haciendo, es impresionante y que además tienen toda la razón del mundo, la verdad es que están peleando por su fuente de trabajo con las garantías que ellos puedan tener para la continuidad laboral y por sobre todas las cosas defendiendo el plato de comida de su familia que no es menor, menos en un contexto tan difícil que estamos atravesando…

Así lo señalo, Andrés Blanco, diputado provincial, por El Frente de Izquierda y los Trabajadores. Obrero de Fab-sin-pat, al Regreso Informativo de la Tarde.