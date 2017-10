En La loca de la casa, de Benito Pérez Galdós, la acción gira en torno a una familia perteneciente a la alta burguesía que está a punto de hundirse. Con el propósito de evitar esta frustrante situación, sus integrantes buscan unir en matrimonio a una de sus hijas con un antiguo criado que ha regresado de América con una considerable fortuna. Para satisfacción de quienes aspiran a concretar el casamiento, este hombre está dispuesto a iniciar un romance con la candidata propuesta.

En una de las escenas que forman parte de este trabajo, Gabriela, una de las protagonistas de esta historia, sostiene que a ella no le importa el dinero y ni siquiera contempla la posibilidad de casarse sólo para acceder a una gran riqueza. Según expresa, no sólo no se sentiría deslumbrada por un patrimonio imposible de contar “como las estrellas del cielo” sino que, en caso de ser obligada a aceptar como esposo a un millonario, sería capaz de quitarse la vida.