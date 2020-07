La literatura y el psicoanálisis en tiempos de pandemia

En un nuevo programa de La Muralla y los libros, Ana Da Costa, y Gastón Francese dialogaron con Alexandra Kohan, autora de “Psicoanálisis: por una erótica contra natura”.

“En las primeras semanas de la pandemia no podía leer nada, la lectura es suspender el mundo, y hacerlo cuando el mundo nos suspendió a nosotros era demasiado. Me angustiaba mucho”, describió Kohan por Radio Nacional.

“Ahora no volví a la lectura como antes pero me resulta más fácil leer ensayos y artículos. A la ficción todavía no pude volver”, remarcó la psicoanalista y escritora.

“Si alguien me pide un artículo lo estoy haciendo, respondo mucho a las demandas, lo que no puedo ahora es ponerme a pensar un artículo”, sostuvo.

“Hay una gran cantidad de pacientes que estoy atendiendo por teléfono porque la pantalla muchas veces es un problema porque nos distrae”, expresó.

Kohan adelanta su próximo libro “Eros: Elogio de lo icierto” y, por primera vez, leyó un fragmento antes de su publicación.

En la sección “Literatura Intervenida”, Rafa Hernández leyó fragmentos de La cabeza de Goliat, de Ezequiel Martínez Estrada.