La leyenda se agiganta

Tras la confirmación de su continuidad en San Antonio, Emanuel Ginobili aseguro en su columna del diario La Nación, “Pop dice que mi competividad está intacta, pero la verdad es que no me siento igual de competitivo que antes, no solo por capacidad, velocidad y todas esas cosas físicas, sino además por un cambio de prioridad”. Con respecto a estas declaraciones da la sensación que Manu no logra comprender o no puede hacerse cargo públicamente por cuestiones de modestia, que él es competencia en estado puro. Su competitividad está intacta, hasta cuando se sienta en el banco de suplentes o cuando descansa en Ibiza. Porque nació para ganar.

Semifinales de conferencia, últimos segundos del 5 encuentro, James Harden salta para cerrar el partido con un tiro de tres y aparecen los brazos de Manu Ginobili para impedirle a una de las estrellas de la NBA el tiro y victoria para San Antonio. No pareciera ser la función de un veterano de 40 años

El nació competitivo y un cambio de prioridades, como dice vivenciar hace algunos años, no le pueden modificar su escencia

Ya en la previa de la final de conferencia con Golden State Warriors, Greg Popovich fue contundente, “no quiero que se retire nunca, voy a exprimirlo hasta la última gota de jugo que le quede, voy a utilizarlo como una pastilla de jabón, hasta que no quede nada más”

Manu sigue compitiendo como el primer día, sus números en la final de Conferencia contra el campeón Golden State Warriors fueron elocuentes, con 21 puntos en el tercer partido igualo al único jugador en anotar esa cantidad en un encuentro decisivo con 39 años, Kareem Abdul Jabbar, máximo anotador en la historia de la NBA

Hay otro factor preponderante para que Manu siga en los Spurs más allá de sus minutos de jerarquía, su apetito por la victoria y las decisiones de cirujano cuando las papas queman. Y el que lo deja bien claro es su compañero Tony Parker al llegar a Buenos Aires, “el equipo necesitaba un líder dentro y fuera de la cancha que ayude a que San Antonio siga siendo el de siempre”. Porque claro, sino es el día del bahiense su sola presencia en el grupo disciplina y propala toda la filosofía que los Spurs supieron conseguir

En síntesis, negocio para todos, para San Antonio, para el basquet y para los que queremos que Manu juegue para siempre