Leonardo Grosso, Diputado de la Nación por el Frente de Todos, dialogó con Radio Nacional LT12 acerca de la Ley de Humedales y hizó énfasis en que “La ley plantea la producción con criterios de sustentabilidad”.

DESCARGAR

Grosso también destacó que “El discurso de que la Ley de Humedales no los dejaría producir está mal, lo que nosotros decimos es que no es que no los dejamos producir, la ley no establece ninguna prohibición, la ley lo que plantea es que tenemos que producir con criterios de sustentabilidad y esos costos tendrían que correr por los grandes empresarios.”

“Eso es lo que no quieren los grandes empresarios, son intereses, muchos, varios, mezquinos, que no quieren hacer las inversiones que se necesitan para no destruir esos servicios y esos beneficios que le llegan al conjunto de la comunidad” comentó el legislador.