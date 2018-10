La lesión de Juan Martín Del Potro

Por Daniel Corujo

En los octavos de final del Master 1000 de Shanghai Juan Martín Del Potro debió abandonar -tras el set inicial- por un fuerte golpe en la rodilla derecha cuando estaba 5 iguales ante el croata Borna Coric.

No se dieron precisiones sobre la gravedad de la lesión del número 4 del mundo y queda abierto el interrogante sobre si llegará a pleno físicamente a jugar el Master de Londres que reúne a los ocho mejores de la temporada.

El director de comunicación del jugador difundió la siguiente información:

Luego de las consultas con su equipo de trabajo y el staff médico del torneo, Juan Martín del Potro descansará y se realizará nuevos estudios en los próximos días para determinar el grado de lesión en la rodilla derecha, tras el golpe sufrido en su partido de octavos de final en Shanghai.

“Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona”, dijo el tandilense, quien después de los estudios y el descanso correspondiente definirá el calendario de final de temporada.