“La legalización del aborto también tiene que ver con la equidad social”

En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, una solicitada firmada por más de 1000 personalidades de la sociedad civil volvió a reclamar por la aprobación de la ley de interrupción del embarazo en nuestro país. “Necesitamos de legisladoras y legisladores un acuerdo que nos permita tener una ley para que no mueran más mujeres, ni pongan en riesgo su salud, por causas evitables. El aborto legal, seguro y gratuito es una urgencia”, señalan quienes estampan su firma al pedido que se multiplica por millones en las marchas y actividades virtuales que se concentran este lunes alrededor de todo el país.

María Teresa Andruetto es una de las cordobesas que estampa su firma en el reclamo y, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, pide poner el foco sobre la cuestión sanitaria. “Sólo un sector minoritario de la sociedad todavía no comprende que la lucha por la legalización del aborto tiene que ver con una cuestión de salud pública, además de ser un tema que tiene estrecha relación con la maternidad consiente, elegida, y la disposición del propio cuerpo”, señaló la escritora cordobesa que desde hace década forma parte de los colectivos de mujeres que luchan por la conquista de un nuevo derecho para las mujeres argentinas.

Los datos que la solicitada expone son realmente alarmantes. “En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora. Según las últimas estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en un solo año. El 16% tenía entre 10 y 19 años, y esta es apenas una fracción del total de personas gestantes afectadas”, señala la misiva.

“Queremos que salga la ley este año, básicamente esto es lo que necesitamos”, dijo Andruetto, que consideró que “hay un apoyo y una convicción muy importante sobre el tema en la sociedad. El tema es que llegar a la Congreso y que se ponga en discusión porque creo que hay una porción muy grande de la sociedad que entiende que esto se trata de una cuestión de salud pública”. “Hay mucho trabajo de las organizaciones feministas, de derechos humanos y profesionales médicos que vienen trabajando para generar los consensos necesarios para que esta ley se trate y se apruebe”, aseveró.

Al ser consultada por la importancia de los discursos que se contraponen en el marco de la discusión, la escritora cordobesa advirtió que el tema del aborto y la maternidad no deseada siempre estuvo muy presenta en la vida de las mujeres argentinas. Para ejemplificarlo, Andruetto echa mano a la colección que trabajo junto a Carolina Rossi y Juana Luján y que se llamó, precisamente, Narradoras Argentinas. “Son escritoras que desarrollaron sus obras en la primera mitad del siglo pasado y en todas esas obras aparece la problemática del aborto, aparece el embarazado no deseados, las violaciones, las cuestiones relacionadas con la salud y una cantidad de problemáticas relacionadas con eso”, describe.

“Esta es una problemática muy antigua desde el lado de las mujeres, sucede que hasta que no tuvimos la visibilidad suficiente y la posibilidad de trabajar en red para defender algunas cuestiones que tienen que ver con la vida y con nuestro propio cuerpo, esos temas no tomaban la notoriedad que expresan en la actualidad”, aseguró Andruetto. “Es una lucha de muchísimos años que durante mucho tiempo estuvo protagonizada por grupos más pequeños pero que desde el primer Ni Una Menos expresó un salto cualitativo muy grande en la lucha por los derechos de las mujeres y, sobre todo, en la lucha por la salud de las mujeres en nuestro país. Hoy tenemos ministras y hasta el propio Presidente que se ha manifestado a favor del tema”, afirmó.

Finalmente, Andruetto también se refirió a las cuestiones relacionadas con la situación económica de quienes puedan acceder y no a la interrupción voluntaria del embarazo. “Todos sabemos que en el país se hacen muchos abortos, el tema es que también es un cuestión de equidad porque quienes no pueden concurrir a esas clínicas privadas con médicos profesionales o no pueden acceder al medicamento son las que terminan haciéndose abortos en condiciones que ponen en riesgo su salud, e incluso las lleva a la muerte”, advirtió.

Escucha la entrevista completa