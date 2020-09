La justicia investiga presuntas irregularidades en 7 geriátricos

La Justicia investiga presuntas irregularidades denunciadas por el Ministerio de Salud de la Provincia en siete geriátricos ubicados en diferentes puntos de Córdoba y el Gran Córdoba.

Uno de esos casos fue a raíz de la violación de la clausura que se había dispuesto. Esta situación se investiga en la fiscalía a cargo del Dr. Ruben Caro que ordenó inmediatamente una inspección ocular, con el fin de confirmar si había ancianos. El fiscal confirmó que en la institución había cuatro ancianos y solicitó al COE que se hicieran los hisopados correspondientes. Hoy la dueña será imputada como supuesta autora de desobediencia a la autoridad. La situación relevada es que el hogar no cumplía con los requisitos. Lo bueno en este caso es que los hisopados a los residentes en el geriátrico dieron negativo al Covid.

El sábado pasado, la dueña de un geriátrico de Villa del Dique fue detenida e imputada por privación ilegítima de la libertad. La investigación se inició por la denuncia de un particular. Se realizó un allanamiento con orden del Juez de Paz local. Se constató que había habitaciones sin puertas, baños no adaptados, ambientes sin calefacción; además de no contar con las mínimas medidas de bioseguridad para la prevención de la propagación de COVID 19.

El cuidado de los ancianos, al momento del procedimiento, se encontraba a cargo de personal no específico para ese tipo de tareas, incluso una de las personas es menor de edad. Asimismo, los residentes manifestaron malos tratos por parte de la propietaria.