La justicia aprobó el cambio en su DNI sin identidad masculina o femenina

Princesa Franco Leonel Echevarría, joven entrerriano de 23 años, quien se autopercibe como queer (término tomado del inglés que se define como «extraño» o «poco usual». Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género.)

Su caso tiene pocos antecedentes en el país. Uno de ellos surgió en Mendoza. Así lo confirmó Princesa a LV4. Contó que un amigo le hizo saber de una persona oriunda de Mendoza había logrado cambiar su nombre en el documento y fue así que se contactó con un abogado, que en el mes de diciembre pasado inició el trámite. Finalmente hace un par de semanas recibió la notificación de la aceptación de su solicitud, que había quedado resulta en marzo.

“Mi identidad es como yo me autopercibo. No me sentía cómoda con el DNI masculino, pero tampoco podría haber sido de mujer. No busco estar en el sexo femenino ni masculino”. Al explicar su condición, sostuvo que una persona Queer “no es mujer ni es hombre, es una persona que no quiere tener etiquetas” y afirmó que es libre de vestirse como quiere.

“Soy maquilladora y trabajo en un restó bar, donde soy moza. En la ciudad en la que vivo, Rosario de Tala, se consume muy poco el maquillaje, me gustaría vivir de esto, pero lo hago en ciertas épocas del año. Hace muchos años que lo hago y me encanta”.

Dijo que en ocasiones “he recibido burlas y comentarios, pero eso jamás me apagó”.

Finalmente instó a quienes deseen hacer el cambio en su documento a que lo hagan, porque “no es costoso y fundamentalmente porque la identidad va mucho más allá del género”.