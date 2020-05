La industria audiovisual vuelve a la actividad con protocolo

DESCARGAR

Film Andes presentó un protocolo para reactivar lo audiovisual en Mendoza. El mismo permite retomar actividades pequeñas con la aplicación de determinadas medidas con el fin de mantener las normas de bioseguridad para las personas que integran este rubro. Sofía Toro Policino secretaría general de Film Andes nos acompañó en La Mañana de Libertador dándonos detalles de esas medidas que se adoptan aunque dicha actividad no vuelve completamente añadió la referente.

El protocolo aprobado por el gobierno provincial está basado en los que se han generado en Europa, readaptados a la realidad nuestra sostuvo Sofía Toro Policino quien además agregó que actores aun no han planificado un protocolo segun le manifestaron desde ese sector.

“Llevar estos dos meses ha sido muy duro por el parate completo” dijo Sofía, e hizo hincapié en la incertidumbre del tiempo que habrá que esperar para volver a la normalidad. “Mendoza viene muy bien, pero no sabemo que puede pasar”, finalizó.