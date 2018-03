La importancia de ser Monitor

Un personaje. Jorge Rodríguez alias Monitor cuenta historias sobre el rock nacional desde adentro, habiendo sido plomo en una primera etapa y luego productor. Bandas, giras, lanzamientos, festivales, grabaciones.

Junto a Nito Mestre este testigo de trastiendas vuelve a saborear anécdotas. Entre los invocados, Sui Generis, Manal, Claudio Gabis, Jorge Álvarez, Pappo’s Blues.

Playlist: Wild Horses, Rolling Stones Blues del levante, Sui Generis Avenida Rivadavia, Manal Ruta 66, Pappo’s Blues La pálida ciudad, Billy Bond Primera página, Vivencia No te dejes desanimar, La máquina de hacer pájaros Qué ves en el cielo, Invisible El tiempo para descubrir el mal, Desconocidos Street Fighting Man, Rolling Stones Strawberry Fields, The Beatles Lo veo en tus ojos, Arco Iris Encuentro supremo, David Lebón Pato trabaja en una carnicería, Moris Black Dog, Led Zeppelin Smoke On The Water, Deep Purple Who Are You?, The Who Volver a los 17, Mercedes Sosa