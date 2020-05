La historia del día internacional del trabajo

En un nuevo programa de Soltando Pájaros, con la conducción de Atilio Bleta, dialogamos Hernán Camarero historiador, docente y director de la revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda.

Recordamos la historia del día del trabajador (1 de mayo). “Este día del trabajador que pasó fue muy particular, producto de la pandemia no se pudieron realizar actos públicos, no hubo movilizaciones”.

“Desde que surge el capitalismo llega la lucha de los trabajadores y un eje siempre fue el acortamiento de la jornada laboral. En la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos en Chicago comienza la lucha de los trabajadores. Luego se lanza un proceso de organización para realizar un movimiento histórico por la lucha de 8 horas de laborales. El 1 de mayo de 1886 se realiza un huelga general”, recordó Camarero.