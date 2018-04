La gran sorpresa. Defensa y Justicia derrotó a Boca en La Bombonera

Histórica. No se puede calificar de otra manera la victoria de Defensa y Justicia en La Bombonera. Nunca le había ganado a Boca, el equipo de Guillermo que llegaba como único y cómodo líder (lo sigue siendo) de una Superliga que no se le va a escapar. Pero esta vez no hubo gol salvador en el último minuto ni fallo polémico…

Los dos goles de Fernando Márquez 4′ del PT y 30′ del ST) le dieron el triunfo a los de Florencio Varela, mientras que Bou con golpe de cabeza había puesto el transitorio empate a los 31 del PT. También es verdad que tampoco hubo Justicia en el triunfo de Defensa, pero -por suerte- esto es fútbol, y el fútbol hay cosas de las que no entiende…