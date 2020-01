La gira del Presidente por Europa, clave para la negociación con el FMI

El periodista y analista internacional, Eduardo Martínez, analizó el costado político del primer viaje oficial del Presidente y qué se puede esperar de su gira por Europa.

El próximo viernes 31, Fernández se reunirá con el Papa. “A Francisco se le están acabando las excusas para no venir. Cuando estaba Cristina, estaba en un lado de la grieta, con Macri estaba del otro lado de la grieta. Con Alberto Fernández, que se paró en el medio, no hay muchas oportunidades para decir que no”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que, en caso de que el Papa decida visitar la Argentina, no sería este año.

“De alguna manera, se intenta resolver el tema del embajador (sería una embajadora) y, por otro lado, tratar de sacarle a Francisco una visita a la Argentina”, señaló, en diálogo con la Radio Pública.

En tanto, acerca de la visita de Fernández a Italia, Francia y España (también podría sumarse Alemania), Martínez remarcó la necesidad de lograr el respaldo de estos países, que integran el directorio del Fondo Monetario Internacional, para lograr un acuerdo con el organismo internacional y poder tener una Ley de Presupuesto antes del 31 de marzo.

El voto de estos países es clave para la negociación, ya que se suma al apoyo de los Estados Unidos, el principal accionista del FMI. Al comienzo del Gobierno de Fernández, el presidente norteamericano Donald Trump ratificó su compromiso para ayudar a la Argentina.

Por otro lado, Martínez analizó lo que dejó el paso del Presidete por Israelm donde participó del Foro Internacional por la Conmemoración del Holocausto. “Es como entrar por una ventana con Estados Unidos, aliviar ciertas tensiones en medio del resurgimiento del tema Nisman y ver hacia la comunidad internacional que quiere hacer este Gobierno con AMIA”

Sobre la causa que investiga el atentado de 1994 a la mutual judía, Martínez dijo que es un tema “complicado” porque “faltan nuevas ideas para reflotar una causa que ya no tiene pruebas”. “La mayoría de las pruebas fueron destruidas en la década del ’90. Va a ser muy difícil reflotarla”, agregó.