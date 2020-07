La gestión obrera, de clases de solidaridad y ayuda comunitaria

Recordemos que aquel 31 de enero de 2017 los empresarios Huerta los dueños de la ex Neuquén textil, nos dejaban en la calle luego de vaciar la planta en la que habíamos trabajado por más de 11años, 36 mujeres jefas de familia, estamos a punto de cumplir 3 años de gestión obrera luego de haber dado una enorme lucha que duro más de 10 meses acompañadas de enorme apoyo de distinto sectores de trabajadores, ceramistas, también de la comunidad que nunca nos abandonó. A casi 3 años de llevar adelante una gestión obrera, apenas se inicio esta pandemia y esta crisis sanitaria, económica y social que nos esta afectando a todos, desde la gestión obrera se decidió reconvertir la producción y ponerla al servicio del sistema de salud y de la comunidad, esa comunidad que tanto nos apoyo durante los 10 meses y medio de conflicto durante todo este tiempo hemos estado haciendo barbijos, camisolines, cofias, ambos todo lo que tenga que ver con la ropa sanitaria que hoy están necesitando los trabajadores de salud esos que esta en la primera línea enfrentando esta pandemia, así que mas que contentas de lo que hemos hecho de haber reconvertido la producción nosotras no podemos dejar de lado el incumplimiento por parte del gobierno provincial al acuerdo, allá por el 2017, acuerdo que firmó el mismísimo gobernador Gutiérrez a casi 3 años de hacer una gestión obrera el gobierno de la provincia no ha cumplido el acuerdo…

De la siguiente forma, lo relato Marina Catilao, trabajadora, vocera de la cooperativa textil, “Traful Newen” al “Regreso Informativo de la tarde”