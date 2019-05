“La gente ya está cansada de este sistema de gobierno”

El candidato a vicegobernador por Vamos Tucumán, José Manuel Paz, cree que ese frente, que lleva como candidata a gobernadora a Silvia Elías de Pérez, contará con el apoyo mayoritario del electorado en las elecciones del 9 de junio.

“Todo funciona a partir de mantener el poder y lo confundimos con servir a la gente. El poder es algo transitorio y no me gusta este sistema en el que la gente ejerce el poder en forma continua, y al final se preocupa más por eso que por las cuestiones que necesita la gente. El poder tiene que ser algo transitorio. He palpado el daño que hace el poder, y es el sistema que vamos a romper, que nos ha llevado a esta situación. La gente es mucho más pensante de lo que creen, y está cansada de este sistema. Ya no los quieren porque ven que no les han resuelto el problema, pasaron 20 años y cada día están peor. Miran en otras provincias y ven que las cosas se han resuelto. Eso nos motiva a pedirles el voto”, comentó Paz.