La francophonie en musique : Céline Dion

La canadienne Céline Dion est née le 30 mars 1968 à Charlemagne au Québec.

À 14 ans elle remporte le grand prix professionnel du “Yamaha Popular Song Festival” à Tokyo et, en 1988, plus de 600 millions de personnes assistent à sa victoire alors qu’elle représente la Suisse au grand prix de l’Eurovision avec « Ne partez pas sans moi ». Elle a vendu plus de 230 millions de disques dans le monde.

