La France au Festival du film de Mar del Plata

Le 33ème Festival international du film de Mar del Plata a la France comme invitée d’honneur, avec Jean-Pierre Léaud, Pierre Richard et Léos Carax qui présentent des titres emblématiques de leurs productions. Léaud a reçu le “Prix à la trajectoire” lors de la projection du film “Les 400 coups”, de François Truffaut, tourné en 1959.

Le Festival de Mar del Plata est un symbole culturel incontesté dans lequel, chaque année, plus de 130 000 spectateurs accompagnent sa programmation. Avec 64 ans d’histoire, il fait partie des 15 festivals de classe A au monde, une catégorie qu’il partage, entre autres, avec Cannes, Toronto et Saint-Sébastien, en plus d’être le seul en Amérique latine à recevoir cette distinction.

Production et présentation: Eric Domergue / À la technique: Guillermo Vega / Site web : @CheloAyala