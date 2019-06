El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que la fórmula Macri-Pichetto “refleja un cambio en la política argentina” y expresó su alegría porque “sepulta la posición que algunos querían establecer de peronismo-antiperonismo”. “Es una apuesta a construir una propuesta más abarcativa de gobierno”, consideró.

“(Miguel Ángel) Pichetto es de confianza en cuanto a su compromiso y conducta. Lo que es importante es que el vicepresidente sea consciente del rol institucional que le corresponde y trabaje en equipo con el Presidente”, indicó Pinedo, en diálogo con Va de vuelta.

Al ser consultado por la reacción del radicalismo, Pinedo sostuvo que “ésta es la propuesta de la Convención Radical, que autorizó al partido a incorporarse a Cambiemos e hicieron foco en ampliar la coalición, con el peronismo”, y dijo que la decisión del Presidente “fue conversada e informada a algunos de los más importantes dirigentes” de la UCR.

Respecto del desafuero de la senadora Cristina Fernández, el legislador explicó que existe una diferencia con el ex presidente del bloque del PJ en el Senado. “Cambiemos fijó una postura sobre el desafuero de Cristina Kirchner y la mantiene. Tenemos una diferencia sobre ese punto”. Sin embargo, aclaró que “estamos de acuerdo en que no tiene que haber impunidad, pero no estamos de acuerdo en el tema del desafuero. No hay negociación sobre este tema”.