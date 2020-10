La fiscal Simesen pidió juicio contra el exintendente Ernesto “Kila” Gonza

El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, celebró la decisión de la fiscala Verónica Simesen de pedir la elevación a juicio contra su antecesor, Ernesto Gonza, ante una denuncia que realizó la nueva gestión asumida en diciembre de 2019. Gonza está imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.

Saravia mencionó que entre las anomalías detectadas por la auditoría se cuentan contrataciones irregulares, compra de insumos que no se utilizaron en obras para el municipio y dinero que retiraba sin rendiciones el hermano del ex intendente, el concejal Aldo Gonza. Agregó que “el Municipio de San Lorenzo funcionó sin presupuesto durante 2019 y no rendían cuentas al Concejo Deliberante, además los concejales no percibieron su dieta durante ocho meses porque pretendían obligarlos a que resolvieran conforme a lo que el intendente les pedía”.

“El único medio de recaudación que tenían era la caja que funciona en la Municipalidad, entonces recaudaban efectivo y no bancarizaban ese dinero, entonces después lo hacían circular sin rendir cuentas y así funcionaban los vales, se ve que era un sistema de control para saber a quién le daban la plata”.

El pedido de elevación a juicio incluye al exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos), todo en concurso real y al exconcejal Aldo Dalmiro Gonza, por el delito de peculado en calidad de partícipe primario.