La fiscal de Andalgalá tiene sospechas del primo de la adolescente

Luego de que se confirmó que Paula Giménez Carrizo, la adolescente que se perdió en los cerros del Aconquija, murió a causa de una fractura en la base del cráneo, la fiscal de Andalgalá, Soledad Rodríguez, quiere profundizar la investigación en el primo de joven, Federico Carrizo. “Después del informe de la autopsia que indica que muere por la fractura en la base de su cráneo, que no tiene signos de estrangulamiento, ni de violencia en su cuerpo; quiero saber qué pasó. Y eso no va a terminar si no tenemos los informes de todas las pericias, y fundamentalmente si no tenemos los cruces de los teléfonos, el informe de telefónica de los teléfonos que secuestramos, y no tan solo del primo, sino también de los amigos del primo, que se estaban mensajeando en el momento en el que estaban en ese lugar. Una vez que tenga eso y que hagamos una inspección ocular, estoy esperando de nuevo poder contar con los grupos especiales, veremos qué cierre le damos al caso. Pero quedan cuestiones por investigar”, señaló la funcionaria judicial.