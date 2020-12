La fe todo lo puede: en silla de ruedas, quiere unir Tucumán con Catamarca

A pesar de que este año las autoridades de Catamarca avisaron que no abrirán el paso para que fieles de otras provincias visiten a la Virgen del Valle, René Barrionuevo, un joven de San Miguel de Tucumán, ya se encuentra rumbo a la vecina provincia, con la particularidad de que lo hace en silla de ruedas. “Un devoto de la Virgen del Valle residente en San Miguel de Tucumán, se encuentra en camino a Catamarca, en silla de ruedas, y espera poder pasar a pesar de que las autoridades de esa provincia anunciaron que este año, por la pandemia, no recibirán a fieles de otras provincias. “Voy todos los años a cumplir mi promesa. No sé si me van a dejar entrar, pero voy a llegar hasta los límites de Catamarca y si no me dejan pasar, ya habré cumplido con la virgen. Para mí significa mucho porque cuando comencé esto no me imaginé que iba a estar en el manto de la virgen, lo único que quería es ser un peregrino más. Con este, ya son siete años que voy en sillas de rueda a Catamarca. Para mí es muy lindo porque me recibe todo el mundo con mucho cariño y ese cariño es sincero. Hago un poco más de 42 kilómetros por día. Voy tranquilo, me gusta”, señaló el fiel.

