La familia de Yanina Montes aún no puede trasladar el cuerpo a Mendoza

Se realizó una marcha en General Alvear Mendoza, por el femicidio de Yanina Montes. La joven mendocina fue asesinada en Comodoro Rivadavia, de acuerdo a lo que pudo establecer la investigación fue apuñalada el 28 de agosto, cinco días después encontraron su cuerpo y su femicida quién fuera su pareja se entregó, se trata de Eduardo Gómez quién ahora cumple prisión preventiva.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, su hermana Abril Montes se refirió a la marcha que realizaron en la tarde del martes e indicó que la familia estuvo acompañado por el colectivo Ni Una Menos de esa localidad. “Fue mucha gente había amigos, primos, marchamos, estuvimos unos 40 minutos en la plaza pidiendo justicia por Yanina y por las pibas que nunca volvieron. De la causa lo único que sabemos es que somos de General Alvear no podemos aún ir a buscar el cuerpo”. La demora supure Abril tiene que ver con las pericias, con el contexto de pandemia “y sobre todo por la cuestión económica”, dijo.

“Uno no sabe que puede hacer, yo es la primera vez que voy a una marcha, porque uno lo ve de lejos, nunca piensa que le va a tocar”.

Frente a la actualidad de Yanina al momento del crimen, Abril relató los antecedentes de violencia y de denuncia que había realizado en el mes de agosto. “Ella denunció, meses atrás me pasó unas fotos de que este enfermo le había pegado, ella hizo denuncias, obtuvo una perimetral. Y luego lo que me decía es que ella quería salir adelante con Joel y no pudo”.

Finalmente, indicó “si alguna mujer esta pasando por esto que no se quede callada, que haga algo, porque que de un día para otro te llamen para decirte que tu hermana esta en un charco de sangre da mucha impotencia, duele muchísimo, no poder hablar con ella es lo peor”.-

