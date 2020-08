La Facultad de Humanidades llegará pronto a La Quiaca

Conversamos con el Magister en Comunicación Social, Lucas Perassi, que además es el Secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jujuy y nos habló sobre la educación en tiempos de pandemia: “ha costado la adaptación, nosotros hemos elegido un método de acompañamiento durante los primeros meses que significaba estar en contacto con los alumnos desde lo académico, pero tambien desde lo afectivo, tratar de contener sobre todo y no avanzar con el dictado de las materias en la modalidad virtual hasta tanto tuviéramos más certezas.

Bueno, finalmente llegamos a esta situación donde la prespecialidad no va volver en el corto plazo y si vuelve va volver muy lentamente entonces hemos hecho un renovado calendario académico que ha comenzado en julio, el 27 de julio con el primer cuatrimestre que va terminar en octubre. De noviembre a marzo del año que viene va ser el segundo cuatrimestre de manera tal que no se pierda el año, pero tampoco queríamos avanzar dejando a mucha gente en el camino si no dar tiempo tambien para la preparación.

Las encuestas que habíamos realizado y que se realizaron tambien desde cada uno de las cátedras daba aproximadamente un 60% de los alumnos con falta de conexión o problemas de conectividad, así que tambien teníamos en cuenta eso, y ahora estamos tratando de sortear eso a través tambien de las becas de conectividad que la universidad en su conjunto con el apoyo de las cuatro facultades va brindar.

En principio nosotros nos estamos preparando, los docentes estoy hablando para las clases virtuales. Empezábamos a tener algunas clases, pero no para que todo fuera virtual, o sea que ahí hubo una adaptación necesaria que tuvimos que hacer incluso tecnológica.

Es decir, en cuanto a la pedagogía hubo mucha charla, mucho conversatorio, mucho curso para comprender de que se trata, pero tambien tecnológico digamos. En mi caso particular yo tuve que cambiar conexión de internet, computadora, todo para poder adaptarme y así gran parte los docentes. Muchos con recursos propios digamos, ese era un problema, problema de conectividad con los chicos y además el tiempo y la situación. Porque una cosa es poder estudiar en un aula donde uno se retira a la casa y otra cosa es estudiar en las casas donde además no hay espacios, suponiendo que hubiera conectividad, tampoco hay espacios solitarios donde uno pueda concentrarse, es realmente difícil.

Y la situación misma de ansiedad provocada por el encierro del aislamiento y la pandemia misma; los miedos, los temores, así que no ha sido fácil por eso es el modelo que adoptamos nosotros tratando de acomodarnos de apoco.

Si bien hay distintos modelos, a cada facultad le ha resuelto distinto. Creo que fue una forma de comprender las diversas situaciones y por suerte tenemos todavía los chicos cursando, las chicas cursando en otras materias en similar número a los inscriptos. Es decir, todavía no habido gran desgranamiento, sin embargo, están a la expectativa de la conectividad que si es importante. Ya ahora con la certeza de que, si o si vamos a, por lo menos todo el primer cuatrimestre va ser de modalidad virtual o domiciliaria que es otro recurso al que estamos apelando con clases radiales y cartillas de trabajos prácticos que se puedan entregar, llevar a la casa y resolver para devolver a los docentes.

Nosotros tenemos sedes y carreras en el interior. Tenemos en Tilcara Trabajo Social, Turismo en Humahuaca y El Carmen o sea que tenemos presencia en el interior. No hemos llegado a La Quiaca, pero también había posibilidades de nuevas carreras. Eso siempre responde tambien a las políticas no solo de la facultad sino del rectorado, pero tambien a las posibilidades de financiamiento, es decir de esas nuevas carreras a nivel nacional.

Había ocurrido que con el gobierno anterior muchos de los financiamientos para sedes han sido recortados, o no llegaron y entonces hubo que suspender muchas planificaciones y entre ellos la posibilidad de abrir sedes en La Quiaca, por ejemplo.

En ese momento estábamos pensando algunas licenciaturas que podían ser de interés. Llevar la licenciatura en letras por ejemplo para los profesores de Lengua y Literatura que son muchos y buenos en La Quiaca. Los conocemos porque yo soy de esa profesión, era una de las posibilidades.

Entonces llevar ciclos de articulación al interior, pero durante cuatro años el financiamiento para este tipo de cosas estuvo retaceado o suspendido, entonces decidimos parar un poco con esa política. Bueno ahora por la pandemia, pero esperamos inmediatamente después de salvado este problema poder volver a esta política de extensión y llegar por supuesto a La Quiaca.

Entre ellos está la sede de San Pedro; es una de las sedes más importantes, más pobladas digamos de alumnos. La construcción del edifico propio en cuanto a Jujuy y por otro lado un aulario, es decir un gran edifico de aulas utilizable por las cuatro facultades acá en San Salvador en la manzana uno. Eso viene a cubrir grandes necesidades porque nuestro caso sobre todo en la facultad de humanidades la cantidad de alumnos inscriptos ya excede lo que nuestro edificio puede albergar y no tenemos hacia donde extendernos. Así que este plan de obras realmente viene a salvar grandes necesidades en cuanto a las aulas y después la sede de San Pedro que como te digo es una de las más importantes la que mayor dinamismo tiene, mayor cantidad de carreras y de alumnos tiene y que realmente se ha constituido en un polo a tractor para la región entre Ledesma, Fraile Pintado y cercanías que van a estudiar ahí. Así que eso con mucha alegría. Por supuesto que en el marco de este nuevo plan se presentaron varios proyectos de la UNJu quedó seleccionado.