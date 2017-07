La experiencia de escuchar Pink Floyd a oscuras

Wish You Were Here fue el primer disco de la banda británica que Richard Coleman sumó a su colección de rock progresivo.

Por entonces tenía 13 años, hoy admite que durante bastante tiempo estuvo entre las personas que creían que el nombre del líder era Pink, un tal Pink Floyd.

Viajando a través del tiempo y el espacio cuenta influencias de la música psicodélica sobre proyectos artísticos muy cercanos, como el intercambio con Gustavo Cerati de ideas expresadas en Fuerza natural.