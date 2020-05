La evaluación acompaña los procesos educativos y es parte de los mismos

DESCARGAR

La modalidad de educación virtual tuvo que ser aceptada por la sociedad en un contexto mundial de pandemia. Pero la diferencia con otros países nos lleva a encontrar algunos puntos donde quedaban expuestas las debilidades del sistema educativo.

“Nos encontramos con una serie de brechas y comenzamos con los problemas” se expresó el director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo Alejandro Castro Santander en diálogo con La Mañana de Libertador por Radio Nacional Libertador. El especialista en educación destacó entre otras las brechas tecnológica, didáctica y cultural. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la mitad de los argentinos no tenían internet en casa, además de la ausencia de dispositivos electrónicos, sumado a la dinámica de los docentes no acostumbrados a lo virtual y la base cultural de muchas familias quienes no podían acompañar a sus hijos en este proceso.

Consideró que los mensajes que no fueron claros giraron en torno a la evaluación, la cual “reconoce y acompaña los procesos, corrigiendo y valorando los conocimientos” sostuvo Castro Santander, quien agregó que la evaluación es parte del proceso educativo.

En referencia a las brechas antes mencionadas, el director del Observatorio de Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo sostuvo que si hubiéramos intervenido en estas brechas antes de la pandemia podríamos haber reaccionado de otra manera a nivel educativo frente a la emergencia.