La empresa Buses del Uruguay suspendería sus servicios

La empresa de transporte urbano de pasajeros por el momento presta un servicio normal en nuestra ciudad. La empresa retiró de circulación el refuerzo escolar y uno de los coches del horario de la tarde. En tanto de cara al fin de semana largo los responsables de la empresa debaten con

la Municipalidad no trabajar lunes y martes. Si se cumple con el servicio sería con los horarios habituales a un domingo. Luis Caraballo, titular de la empresa confía en que no será necesario parar el servicio por la pandemia ya que en ciudad no se traslada a la cantidad de pasajeros que lo hacen en las grandes ciudades y que pone en riesgo de expansión al

coronavirus.