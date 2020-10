La Diputada Vessvessian desmintió a Reyes

La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Paola Vessvessian, solicitó una cuestión de privilegio, y desmintió las acusaciones lanzadas por su colega Roxana Reyes contra la Gobernadora y el gobierno de Santa Cruz, sobre supuestos intentos de vulneración de sus fueros parlamentarios.

Ante el recinto Vessvessian, entre otras cosas, destacó que las puertas de la Gobernación han estado siempre abiertas para la oposición, que ha sido convocada al Acuerdo Social y participa permanentemente en las discusiones y la resolución de los problemas de la Provincia. También fue enfática al afirmar que el Gobierno que encabeza Alicia Kirchner, no sólo promueve la libertad de expresión, sino que es garante de su cumplimiento.

Consultada sobre esta discusión, Vessvessian aclaró que su colega ya venía haciendo ese tipo de “falsas denuncias, como cuando descalificó a todo el periodismo santacruceño en un matutino porteño, diciendo que en Santa Cruz rige ‘un modelo exclusivo de concentración de la información, tanto pública como privada, y de nula pluralidad de voces’ implementado por el Gobierno.”

Vessvessian continuó “si lo que dice Reyes fuese cierto, no le hubieran hecho notas en la radio provincial; recuerdo que el pasado 23 de octubre, por ejemplo, me hicieron una entrevista, a continuación de la que le realizaron a ella. Tampoco es verdad que el Gobierno provincial no brinda conferencias de prensa: si ella estuviera atenta a lo que pasa en Santa Cruz, sabría que el jueves pasado se hizo la última de todo el equipo del Ministerio de Salud.”

Finalmente aclaró que “respecto a escuchar las voces de la oposición, ella a sido parte de las delegaciones que se entrevistan regularmente con la Gobernadora y el gabinete. Si no participó de las últimas reuniones, desconozco los motivos; tal vez simplemente no estuviera en Río Gallegos. De todos modos es evidente que no es el Gobierno provincial el que decide quienes integran o no la delegación de la oposición.”