La diputada Jimena Latorre fundamentó su voto positivo al proyecto

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en el marco de una sesión de 20 horas de debate, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Fue aprobado en general por 131 votos a favor, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron.

Uno de los votos positivos corresponde a la Diputada sanrafaelina Jimena Latorre, del Frente Cambia Mendoza, quien en diálogo con LV4 mencionó que entiende la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, “como un logro en la evolución de una construcción social que debe respetar la elección, la diversidad y sobre todo la autonomía y también como un gran logro para la salud pública”.

“Entiendo que estamos mirando un poco más allá y estamos legislando para todos los argentinos y las argentinas, no sólo en el supuesto de lo que uno haría o lo que uno pretende. Yo pretendo sin lugar a dudas defender la vida, pero eso no está reñido con el caso de que haya derechos en tensión, es un régimen que protege la progresividad de los derechos. Ha sido bastante duro, he recibido críticas de que no he cumplido las promesas de campaña, que son totalmente falaces, porque en ese momento dije que creía que era legitimante someterlo a la opinión de la ciudadanía a través de una consulta vinculante y en marzo presenté junto a Alfredo Cornejo un proyecto de referéndum.”

“Entiendo que esto no es una victoria ni de un gobierno, ni de un gobernante. Pero si estoy en desacuerdo con que esto se utilice como una cortina de humo. Esto es un desafío para todos los legisladores, sobre todo para los de la oposición, para lograr consenso y lograr que se generen muchas más discusiones. No para enfocarnos en cuáles no daríamos, sino enfocarnos en los que sí tenemos que dar, para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas”.

El proyecto pasa ahora al Senado, donde deberá ser tratado en comisiones.