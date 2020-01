La deuda externa y el FMI, bajo la mirada de Alejandro Olmos Gaona

La deuda externa es uno de los temas más urgentes que debe resolver el Gobierno de Alberto Fernández. Para entender la situación del país y el rol del Fondo Monetario Internacional, que en junio de 2018 le otorgó a la Argentina un préstamo de 50.000 millones de dólares, el equipo de Verano 2020 consultó a Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en deuda externa.

Gaona indicó que el diagnóstico es “complicado” porque no hay cifras actuales de la situación y responsabilizó a gran parte de la dirigencia política por las decisiones del ex presidente Mauricio Macri con respecto a este punto. En esta línea, explicó que el ex mandatario “no emitió un solo bono sin la autorización de las leyes del Congreso”.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Economía, que data del segundo trimestre de 2019, la deuda externa es de 337 mil millones de dólares.