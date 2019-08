La despedida del Niño

Tosu fue testigo de la retirada de uno de los jugadores más prolíficos del fútbol español y un icono de la edad de oro de la mejor generación que ha tenido nunca el país. Fernando Torres puso punto y final a su carrera tras 18 temporadas en la élite del fútbol profesional, llena de éxitos, títulos y, por encima de todo, goles, muchos goles.

La única mala noticia del día fue que el Sagan Tosu cayó goleado por el Vissel Kobe (1-6), por lo que Torres no pudo despedirse con una última victoria. Al menos, el consuelo fue que en frente tuvo a Andrés Iniesta y David Villa, dos de sus mayores socios con España en la época de esplendor, en la que asombraron al mundo entero con su fútbol y conquistaron todo y más. Iniesta, emocionado como Torres, brindó su mejor juego hasta pasada la media hora, que se tuvo que retirar por lesión visiblemente emocionado, ya que quería estar presente en la despedida del que es más que un amigo. Ambos coincidieron en el torneo de Brunete de 1996 siendo alevines y compartieron grandes momentos desde el Europeo Sub-16, en el que ‘El Niño’ marcó el tanto de la victoria en una final en la que estuvo ausente Iniesta al lesionarse en semifinales. A partir de ahí, una vida juntos en la Roja.

Unos momentos que seguro que dieron vueltas en la cabeza de Torres horas antes del partido. Momentos que son patrimonio de toda España y, en especial, de sus protagonistas. Y ninguno como él, encargado de iniciar una época gloriosa con su gol en la final ante Alemania en 2008, superando a Lahm y Kahn con una carrera que quedará para la historia del país. Como el gol de Iniesta en el Mundial de 2012, precedido de un centro de Torres, su amigo desde la adolescencia y con el que ha podido cerrar su carrera.

Una enorme y que ha dado mucho de sí desde que con 17 años empezara su leyenda como rojiblanco debutando con el primer equipo. Se llevó al bolsillo a todo el Atlético de Madrid y puso los primeros cimientos de lo que es ahora el equipo, que pasó de una época mala a lo que es hoy, uno de los mejores equipos de Europa. Marchó de su casa, pero regresó para lograr un gran título con los que son sus colores, los rojiblancos, y lo logró bajo las órdenes del Cholo Simeone, forjando su leyenda en 2018 logrando la Europa League con el equipo de sus amores.

Eso sí, su mejor época la pasó lejos de Madrid. Fue en Liverpool cuando Torres se convirtió en una referencia a nivel Mundial. Si bien no ganó ningún título, destrozó todos los registros goleadores, llegando a lograr un Balón de Bronce. Antes del regreso al Atlético de Madrid pasó por el Chelsea, donde logró sus primeros grandes títulos, la Champions League y la Europa League.

A sus 36 años Torres ha dicho basta, pero nadie olvidará el legado que deja ‘El Niño’, que se va como un verdadero hombre.

Como no podía ser de otra manera, Fernando Torres fue homenajeado a lo grande ayer, el día que ponía punto y final a su carrera como futbolista. El Sagan Tosu no quiso perder la oportunidad de agradecer a la leyenda rojiblanca, no solo lo dado por el club, sino sus años brillantes de fútbol por doquier. Tanto es así que el estadio se llenó para el encuentro con el Vissel Kobe y ovacionó a Torres, mientras este recibía una ofrenda floral por parte del club, acompañado de sus tres hijos. Sus compañeros, mientras, saltaron al terreno de juego todos con la camiseta del Sagan Tosun y el ‘9’ a la espalda. La foto, sin duda, fue la del abrazo con su gran amigo Iniesta después de que ambos, como capitanes, se sortearan el saque de inicio