La dengue, l’epidemia silenziosa in Argentina

Contemporaneamente allo sviluppo della pandemia di coronavirus, in alcune zone dell’Argentina ce n’è un’altra malattia che va avanti da un paio d’anni ed è arrivata per rimanere: la dengue, una febbre trasmessa dalla puntura di una zanzara infetta, principalmente appartenente alla specie Aedes aegypti ma raramente causa la morte

Adrián Galo, direttore del controllo delle malattie trasmesse da vettori, ha spiegato che la regione meridionale del Sud America sta attraversando una “ondata” di picco della malattia, che ha detto “si verifica ogni quattro anni”.

Tuttavia, sebbene ci sia stato un numero esponenziale di casi nelle province settentrionali dell’Argentina e nei quartieri popolari del sud della città di Buenos Aires, il funzionario ha segnalato che i casi nel Paese registrano un “forte calo” rispetto al 2016, quando sono stati segnalati circa 76.000 casi. Tutti nelle regioni considerate lontane dal “centro nevralgico” del paese, cioè la città di Buenos Aires.

Stando al funzionario, la situazione in Argentina risulta più favorevole rispetto ai Paesi vicini, poiché presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità “il Paraguay ha denunciato 213.000 casi da dicembre, la Bolivia 76.000 e il Brasile 730.000 casi”. L’Argentina, da luglio 2019 ad oggi presenta 44.000 casi, e 25 morti.

L’epidemiologo Julian Atman ha spiegato l’importanza della diagnosi precoce e dell’attenzione ai sintomi per evitare complicazioni in ogni paziente

“La cosa più importante è (sapere) che con un’analisi dei globuli rossi e dei globuli bianchi si controlla. E soprattutto, è vero che quando si sa che la dengue è in circolazione e una persona che (ha avuto la malattia) va in Brasile, Paraguay o nella provincia di Misiones (in Argentina), dove la dengue è endemica, deve prendersi più cura di sé.

Invece (in Argentina), tra giugno e novembre circa, non bisogna stare attenti (perché non sono stagioni che favoriscono la comparsa delle zanzare nel Paese). A differenza di paesi come il Brasile, la Bolivia o il Paraguay, dove la febbre dengue è presente tutto l’anno.”

A tutto questo, Adrián Galo, funzionario nazionale, ha affermato che tra le località più colpite quest’anno ci sono la Città e la provincia di Buenos Aires; le province di Santa Fe, Salta, Jujuy e Chaco, nel nord e nord-ovest dell’Argentina.

La dengue, secondo i ricercatori dell’Università di Buenos Aires, è arrivata in Argentina a causa dell’adattamento della zanzara Aedes aegypti al clima.

Per questo motivo, hanno sottolineato l’importanza di mantenere la pulizia e la fumigazione costante, soprattutto negli habitat con sovraffollamento e acque stagnanti, per evitare la crescita di questa malattia.

