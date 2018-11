La Defensoría del Pueblo “está firme” en que no suban los colectivos

Luis Garay, Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná, explicó que como organismo “están firmes” en que no se suba el costo del boleto de colectivos en la ciudad. Explicó que el Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) cuenta con una parte técnica que evaluará si corresponde o no el pedido de suba que presentaron las empresas. Confirmó que aguardarán dicho informe, “se puede presentar un dictamen al intendente que lo puede tomar o no, porque este es sólo un aspecto de tantas cuestiones a evaluar”, afirmó el defensor.