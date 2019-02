La defensa de Waldino Rodríguez sostiene la inocencia del acusado

En la reanudación del juicio por el homicidio y posterior encubrimiento de Paulina Lebbos, el abogado de Waldino Rodríguez, imputado por encubrir el crimen, sostuvo que su defendido nunca hizo tal cosa y que es inocente. “No le quepa la menor duda de que vamos a tener un fallo favorable, ya que he demostrado que él colaboró todo el tiempo con la Justicia. Waldino no tenía ningún tipo de determinación para dejar ningún tipo de acta. Habla a la Policía a las 17.30 y dice que ‘aquí se encontró un cuerpo’, que lo encontró Goitea. A partir de esa hora no encubre a nadie. Sergio Goitea dijo que nunca fue apretado. En este hecho en sí Roldríguez quiso colaborar”, finalizó.