La decidía social, tiene mucho que ver con el aumento de casos, de COVID 19

Sentirse preocupado, me parece muy importante, frente a cierto grado de decidía con que se asume socialmente la realidad que tenemos, obviamente la situación si bien no esta hablando de que estamos por colapsar o cerca del colapso afortunadamente no está pasando eso, realmente es llamativo el incremento que se ha dado en todo este último tiempo con un promedio de casos que oscila en los 100 digamos, que un día 80 y pico 90, que un día 113 que un día estamos dando vueltas por ahí evidentemente marca un crecimiento que se fue dando con el numero de casos y una presencia clara y sostenida de lo que es la pandemia de lo que va teniendo la difusión que va teniendo el virus en la comunidad, dijo Cesar dell Ali secretario general de SIPROSAPUNE. Preocupante porque bueno esto tiene dos aspectos o por lo menos a mi me parece importante recalcar, uno que estamos hablando de una infección que existe que esta mas allá de las negativas que muchos quieran hacer o de la displicencia con que se la tome en otro momento, la infección esta y esta y provoca de manera importante casos que se van dando todos los días. Esto tiene repercusión en la gente claramente porque esto no es gratuito esto no es inocente algunos la llevaran muy bien un porcentaje importante de aquellos que se infectan estando en condiciones que bueno uno podría decir no teniendo problemas de patologías predisponentes o de trastornos de la inmunidad tienen si una alta chance sobrellevar la infección, sin mayores problemas, sin mayores trastornos aunque también se da, supuestos personas que no tienen una patología definida que parecen inmunológicamente bastante competente tienen complicaciones importantes y en algunos casos han fallecido. Pero aquellos que tienen justamente algún grado de alteración ya sea porque pertenecen al grupo etario que tiene perse una caída de su inmunidad y por supuesto están mas expuestos o porque tienen una patología esas personas que se infectan que tienen la enfermedad obviamente tienen alta chance de tener complicaciones altas chances de que les vaya mal y tienen chances de que obviamente de que en muchos casos puedan fallecer…

De la siguiente forma, Cesar dell Ali, secretario general del sindicato que agrupa a los trabajadores profesionales en salud pública de Neuquén (SIPROSAPUNE), en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, decía lo siguiente…