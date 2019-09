“La curia sólo les dijo algo a los gobiernos de Alfonsín y Macri”

“Una cosa es ser pobre y otra es ser indigno” dijo el periodista neuquino a Nacional Paraná en una entrevista que incorpora una mirada política de actualidad crítica del actual gobierno y del peronismo.

Carlos Eguia, periodista neuquino conductor del programa Contrafuego, que se emite todas las mañanas por Cadena Uno dialogó con LT14 Nacional Paraná, opino sobre el respeto y defensa a la investidura presidencial.

“Respetemos la democracia, ya nos faltaron el respeto cuando Cristina no fue a poner la banda presidencial y desde ese día empezaron a tratar de voltear a un gobierno que fue elegido por el pueblo”, afirmó.

“Como periodistas, lo peor que nos puede pasar es fanatizarnos como Brancatelli, podemos discutir; ¿éste gobierno hizo todas las cosas bien? Por supuesto que no, si este gobierno para los únicos que no gobernó es para los que lo votamos, para el resto gobernó para todos” aseguró el periodista neuquino.

“Me parece que a este gobierno le faltó mucho más huevo para sacar de organismos públicos a kirchneristas que hoy están enquistados y que tratan de ponerte un palo en la rueda en todo lo que trata de hacer”, entendió.

Luego fue muy crítico con el rol político de la Iglesia Argentina y los pobres: “un arzobispo no está para hacer política, está para ser Evangelio, si quiere que vaya a una Unidad Básica y milite”.

“A los únicos dos gobiernos que la curia les dijo algo fueron al gobierno de Alfonsin y Macri, yo me pregunto, ¿en los otros gobiernos no hubo pobres? ¿La pobreza se la pintaban de otro color? Insisto el pedido, presidente por favor, ponga un poquito más de huevo porque los que lo queremos volver a votarlo necesitamos eso, usted no puede dejarse mojar la oreja por estos papanatas que hoy dicen que el problema de Argentina lo recibe del gobierno de Macri, muchachos… ¡70 años gobernaron! Porque una cosa es ser pobre y otra es ser indigno, hoy la gente se vende por un plan, hoy la gente va con los hijos y con 40 grados de temperatura a una marcha porque si no un atorrante le saca el plan, perdieron la dignidad y nos va a costar muchísimo recuperarla porque la brecha no es solamente política sino también educativa” aseguró Eguía.