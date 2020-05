“La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo sin cambios en el AMBA”

El Presidente de la Nación brindó una nueva conferencia para analizar el estado en el que se encuentra el país frente al avance de la pandemia de coronavirus.

En este contexto aseguró que “las cosas están ocurriendo como lo venimos pensando y planeando; la cantidad de casos se ha logrado relentizar, Argentina sigue el mismo proceso que veníamos esperando que ocurra”.

Brindó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y aseguró que “la sociedad argentina ha escuchado nuestro pedido de cuidarse y cuidar a los otros”.

Aseguró que la Argentina ha logrado aplanar bastante la curva de contagios y exhibió números contundentes sobre Suecia para refutar algunas comparaciones que se escucharon en tono de crítica en los últimos días.

De este modo y en tono enérgico Alberto Fernández le pidió a algunos dirigentes, empresarios y gobernadores que salen “a tontas y a locas” a decir que lo importante es la economía.

“No me van a torcer el brazo, voy a cuidar a la gente antes que nada; el lugar más conflictivo del país que es la Ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires, esta gobernado por quienes me acompañan y me apoyan en esa decisión”

“Terminemos con las discusiones en la que nos han metido falsamente, si abrimos la economía vamos a terminar como Suecia”