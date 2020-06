“La cuarentena es para no contagiarnos y que no perdamos todos los derechos”

El embajador ante la OEA Carlos Raimundi hizo su habitual columna en Llega el día,en la que habló sobre el hecho de que su nombre estuviera en la lista de personas a las que la AFI del gobierno de Macri podría haberle intervenido el correo electrónico. “Siempre repudiamos estas metodologías. Son antidemocráticas, y anticonstitucionales. Generan una manera de vivir en sociedad: policíaca, cerrada y atemorizadora. No es esto sólo, es toda una red de vínculos, entre poder judicial, sistemas de espionaje y medios que preparan el clima social” manifestó.

A su vez Raimundi cuestionó la recientemente solicitada de un número de firmas que apoyaban al gobierno anterior, en la que advierten sobre una supuesta amenaza a la democracia y convocan a la sociedad civil “a contener los desbordes autoritarios del gobierno”. Raimundi consideró que dicho texto es “una locura” y explicó que es inadmisible atacar “una cuarentena que está hecha justamente para cuidarnos”. “Es una cuarentena que está planteada para que no se multipliquen como en otros lugares los contagios, y perdamos todas las libertades, porque cuando uno muere o no tiene salud, de ahí en adelante no tiene derechos para nada”, agregó.