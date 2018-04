La crisis diplomática entre Rusia y los países de Occidente, en Corresponsales en Línea

En este domingo de pascuas, el equipo de Corresponsales en Línea, entrevistó al ex Jefe de Operaciones en Rusia de la CIA, Steven L. Hall, al embajador de la Federación Rusa en la República Argentina, Viktor Koronelli, y al embajador de Ucrania en Argentina,Yurii Diudin, sobre la crisis diplomática entre Rusia y Gran Bretaña. “No fue Rusia, no fue Moscú, no fue nuestra Cancillería quien comenzó las represalias. Pero obviamente que no podemos dejarlas sin respuesta. Siempre estamos abiertos a trabajar con instrumentos diplomáticos”, mencionó el diplomático ruso en diálogo con Radio Nacional.