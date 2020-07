“La crisis del macrismo y la pandemia impactaron en el sector gráfico”

El presidente de COPEGRAF y de FADICCRA, Julio Delgado mencionó las complicaciones logísticas y comerciales de los medios gráficos durante la cuarentena: “Si bien la crisis en el sector proviene desde la desregulación del papel en la época de Macri, la pandemia incrementó nuestras complicaciones de logística, como así también, las comerciales.”

DESCARGAR

Seguidamente, Delgado detalló aún más los problemas que afronta el diario El Independiente en la actualidad: “La cuarentena impidió que el papel y otros insumos se demoren en las fronteras, provocando que algunas veces no salgamos con el diario a la calle. Sumado a la imposibilidad de que los compañeros canillitas no pueden circular, y los comercios al estar reducidos, no pueden publicitar en nuestro medio.”