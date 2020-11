El docente, Alejandro Orda, habló con Zona de Deconstrucción sobre el Grooming y el ciberacoso, y destacó que es necesario “abrir una agenda de trabajo comarcal” respecto de este tema ya que “la comarca está teniendo casos de grooming”. “Hay denuncias y esas denuncias no están prosperando. Y hay gente que no está denunciando por que no sabe que puede”, agregó el Orda quien fue uno de los oradores durante el segundo encuentro entre funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de El Hoyo, de la Fiscalía de El Hoyo y su Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV), organizaciones feministas y docentes de Educación Sexual Integral (ESI).

